РИАМО - 24 мая. В Подмосковье действует программа капремонта линий электропередачи, электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП) и расчистка трасс, всего в регионе в этом году планируют отремонтировать около 1,8 тыс. км линий электропередачи, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

План программы капремонта ПАО «Россети МР» на текущий год включает в себя ремонт ЛЭП – 1,49 тыс. км, ремонт электрооборудования ТП (РП) – 2598 штук, а также расчистку от деревьев и кустарников трасс воздушных линий электропередачи – 2266 га.

Министр отметил, что такая же программа существует в «Мособлэнерго».

На 2021 год в план программы капремонта «Мособлэнерго» входит ремонт ЛЭП – 272 км, ремонт электрооборудования ТП (РП) – 361 штука, расчистка трасс воздушных линий электропередачи – 205 га.