РИАМО - 24 мая. В мае для книголюбов Москвы появились две новые точки притяжения — магазины «Читай-город» у Курского вокзала и на проспекте Мира, сообщает пресс-служба книжной сети.

В новых магазинах москвичей и гостей столицы ждут сотни новинок и признанных бестселлеров, более тысячи наименований детской и научно-популярной литературы.

«Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты — беспроигрышный вариант презента тем, кто важен.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, «Читай-город» станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из онлайн-магазина www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично — магазины находятся по адресу: проспект Мира, 40 — 3 этаж; Земляной Вал, 33, ТРЦ «Атриум» — 3 этаж.

Всего в Москве и Московской области с начала 2021 года было открыто 5 магазинов сети «Читай-город».