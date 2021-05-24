РИАМО - 24 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в регионе достигло 266 тыс., сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Сovid-19.

Всего в Подмосковье скончалось 6077 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 8 человек — за последние сутки.

Чтобы обезопасить себя от Сovid-19, жителям рекомендуют вакцинироваться в мобильных пунктах или городских поликлиниках.

Также в Подмосковье появилась возможность подать онлайн-заявку на вакцинацию от коронавируса в СНТ.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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