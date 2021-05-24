РИАМО - 24 мая. За минувшие сутки в Московской области после коронавируса выздоровело 645 человек, за все время пандемии в регионе от Covid-19 вылечились 217 945 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье умерло 8 инфицированных, за все время скончались 6 077 человек.

Уже 26% жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса, прививочная кампания в регионе продолжается. Привиться могут только жители старше 18 лет. Перед прививкой врач проведет осмотр. Вакцинация проводится не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

При появлении симптомов ОРВИ специалисты советуют вызвать врача на дом.

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