РИАМО - 24 мая. Жители Подмосковья в текущем году стали почти вдвое реже жечь сухую траву на полях, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Хочется поблагодарить людей. В этом году количество поджигаемых полей практически в два раза снизилось», — сказал Разин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Министр отметил, что это говорит о повышении уровня сознательности жителей региона.

«Важно продолжать информировать людей, чтобы они соблюдали правила пожарной безопасности <...> и исключали пал травы», — заключил Разин.

Ранее Разин сообщал, что свыше 1,6 тыс. объектов на территории Московской области подвержены риску возникновения природных пожаров.

Свыше 60 пожаров произошло в лесах области с начала 2021 года. Это более чем вдвое меньше показателя прошлого года.

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