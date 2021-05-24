РИАМО - 24 мая. Скорость реагирования на лесные возгорания увеличили почти в три раза в Подмосковье за счет системы наблюдения, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
Он отметил, что система включает авиамонитринг, наземный мониторинг и космический мониторинг, а также видеонаблюдение, которое обеспечивает контроль за 100% лесов Подмосковья.
Туда также интегрирована система «Яндекс.Пробки», которая позволяет оперативнее приезжать на место возгорания.
«Более 40% пожаров мы выявляем проактивно с использованием системы видеокамер», - заключил Разин.
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