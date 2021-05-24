РИАМО - 24 мая. Скорость реагирования на лесные возгорания увеличили почти в три раза в Подмосковье за счет системы наблюдения, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«С 2013 года у нас создается система мониторинга пожарной безопасности на территории лесного фонда. <...> За счет внедрения этой системы нам удалось существенно сократить время от возникновения пожаров до появления специализированной техники <...> почти в три раза», - сказал Андрей Разин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что система включает авиамонитринг, наземный мониторинг и космический мониторинг, а также видеонаблюдение, которое обеспечивает контроль за 100% лесов Подмосковья.

Туда также интегрирована система «Яндекс.Пробки», которая позволяет оперативнее приезжать на место возгорания.

«Более 40% пожаров мы выявляем проактивно с использованием системы видеокамер», - заключил Разин.

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