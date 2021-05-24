РИАМО - 24 мая. Свыше 1,6 тыс. объектов на территории Московской области подвержены риску возникновения природных пожаров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«677 населенных пунктов, 860 СНТ, 39 детских оздоровительных лагерей и 117 объектов экономки подвержены риску возникновения природных пожаров на территории государственного лесного фонда Подмосковья», — сказал Разин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в Московской области около 40% территорий покрыты лесами.

По словам министра, очень важно следить за этими территориями и не допускать возникновения масштабных природных пожаров.

Ранее Разин сообщал, что свыше 60 пожаров произошло в лесах Подмосковья с начала 2021 года. Это более чем вдвое меньше показателя прошлого года.

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