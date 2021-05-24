РИАМО - 24 мая. До 2025 года энергетики в Подмосковье выполнят 10,4 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 88,3 млрд рублей, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он уточнил, что по инвестпрограмме ПАО «Россети Московский регион» запланировано реализовать 8,5 тыс. проектов на 71,2 млрд рублей, а по АО «Мособлэнерго» – 1,9 тыс. проектов на 17,1 млрд рублей.

«Мы увеличили инвестпрограммы и в «Россетях», и в «Мособлэнерго». В «Россетях» – на 331 млн (рублей – ред.), а в «Мособлэнерго» – на 571 млн (рублей – ред.) по сравнению с прошлым годом», – сказал Самарин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в Подмосковье проводятся работы по повышению надежности электроснабжения. Мероприятия касаются 12 городских округов.

«Плановая дата завершения работ – это IV квартал. Мы видим, что впереди идут Чехов, Ступино, Раменский (округ - ред.)», – добавил министр.

По его словам, отставания от графиков не наблюдается, все будет выполнено в течение восьми месяцев межотопительного периода.

Больше всего работ провели в Чехове – 30,7%, Ступине – 28,5% и Раменском округе – 20,7%. За ними расположились Егорьевск – 19,6%, округ Пушкинский – 15,7%, Красногорск – 11,7%, Ленинский – 11,3%, Орехово–Зуевский – 9%, Истра – 8,8%, Домодедово – 8% и Щелково – 8,7%.

Четыре вида мероприятий для повышения надежности электроснабжения включают в себя работы по замене опор, ремонту ЛЭП, трансформаторных подстанций и расчистке трасс.