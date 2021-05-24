РИАМО - 24 мая. Свыше 60 пожаров произошло в лесах Подмосковья с начала 2021 года, что более чем вдвое меньше прошлогоднего показателя, заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Всего в регионе 677 населенных пунктов, 860 СНТ, 39 детских оздоровительных лагерей и 117 объектов экономики подвержены риску возникновения природных пожаров на территории лесного фонда, уточнил министр.

«На сегодняшний день у нас на территории лесного фонда было зафиксировано 64 пожара на площади более 112 га, это в 2,3 раза меньше, чем на сопоставимую дату прошлого года», — сказал Разин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что наибольшее число пожаров произошло в Балашихе, Воскресенске, Солнечногорске, Раменском и Луховицах.

«В Московской области более 40% территории покрыто лесами, и крайне важно за ней внимательно следить и не допускать возникновения пожаров», — заключил Разин.

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