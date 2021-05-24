РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. В этом году образовательные учреждения Дзержинского закончили более 200 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.
Самый многочисленный выпуск 11-классников был традиционно в гимназии №5. Поздравить ребят с завершением учебного года и пожелать успехов в дальнейшем пути пришли депутат Мособлдумы Владимир Жук, замглавы администрации округа – начальник управления развития отраслей социальной сферы Глеб Горскин, депутаты городского совета от партии «Единая Россия».
Горскин в свою очередь пожелал ребятам успехов при сдаче экзаменов и выбрать профессию по душе.
В этом году гимназия №5 выпускает три одиннадцатых класса – 74 ученика. Все они допущены до итоговой аттестации. Причем 11 из них претендуют на аттестат особого образца.
В 2021 году из общеобразовательных учреждений Дзержинского выпускается 201 ученик одиннадцатых классов и 481 ученик девятых классов. 28 одиннадцатиклассников стали претендентами на получение золотых медалей и аттестатов особого образца.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии