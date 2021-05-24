РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. В этом году образовательные учреждения Дзержинского закончили более 200 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Самый многочисленный выпуск 11-классников был традиционно в гимназии №5. Поздравить ребят с завершением учебного года и пожелать успехов в дальнейшем пути пришли депутат Мособлдумы Владимир Жук, замглавы администрации округа – начальник управления развития отраслей социальной сферы Глеб Горскин, депутаты городского совета от партии «Единая Россия».

«Сегодня последний звонок. Но это звонок в будущее. Заканчиваются школьные годы, но учеба не заканчивается никогда. Человек может развиваться, когда постоянно учится и применяет знания на практике. Уверен, что полученные знания помогут шагать по жизни смело. Благодарю педагогов, которые из маленьких деток вырастили самостоятельных, уверен, перспективных, молодых людей. Поздравляю родителей, понимаю, вы сейчас очень переживаете. Но обещаю – все у ваших детей получится. С праздником», – сказал Жук.

Горскин в свою очередь пожелал ребятам успехов при сдаче экзаменов и выбрать профессию по душе.

В этом году гимназия №5 выпускает три одиннадцатых класса – 74 ученика. Все они допущены до итоговой аттестации. Причем 11 из них претендуют на аттестат особого образца.

В 2021 году из общеобразовательных учреждений Дзержинского выпускается 201 ученик одиннадцатых классов и 481 ученик девятых классов. 28 одиннадцатиклассников стали претендентами на получение золотых медалей и аттестатов особого образца.