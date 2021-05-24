РИАМО - 24 мая. Уже 26% жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса, прививочная кампания в регионе продолжается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Уровень вакцинации в Московской области на утро сегодняшнего дня составил 26%. Это неплохо, но нам есть, к чему стремиться. Сейчас лето, и если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижение в места отдыха не будет связано с риском для здоровья», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Привиться от коронавируса можно только жителям старше 18 лет. Перед прививкой врач проведет осмотр. Вакцинация проводится не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122», а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении симптомов ОРВИ специалисты советуют вызвать врача на дом.

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