РИАМО - 24 мая. Гостями авиационного фестиваля «Небо: теория и практика» в подмосковной Балашихе на прошедших выходных стали более 25 тыс. человек, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Мероприятие проходило на аэродроме Черное при поддержке Минкультуры региона, администрации округа и АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ».

«Мы очень рады, что такое количество жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль и по отметкам в соцсетях получили прекрасное настроение и впечатления», – написала Харламова в своем Instagram-аккаунте.

На фестивале в воздухе выступали профессионалы самолетного спорта – пилотажная группа «Первый полет» и абсолютная чемпионка Светлана Капанина.

На выставке показывали достижения малой авиации: сверхлегкие беспилотники и автожиры. Также работал кинотеатр под открытым небом с фильмами про самолеты и космос.