«Приоритетом своей работы, особенно после года изоляции в том или ином виде, являются встречи с людьми. <...> Прошу вас, уважаемые коллеги (главы муниципалитетов - ред.), в своих графиках обязательно учитывать объезды, посещения, обсуждения самых важных тем», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.