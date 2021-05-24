РИАМО - 24 мая. Встречи с жителями должны быть приоритетом в работе муниципальных властей в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Приоритетом своей работы, особенно после года изоляции в том или ином виде, являются встречи с людьми. <...> Прошу вас, уважаемые коллеги (главы муниципалитетов - ред.), в своих графиках обязательно учитывать объезды, посещения, обсуждения самых важных тем», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Глава региона отметил, что среди населения очень высокий запрос на встречи с представителями власти.
Ранее Воробьев назвал наиболее важные направления работы подмосковных властей. В их число вошли образование, благоустройство, здравоохранение, развитие инфраструктуры и экология.
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