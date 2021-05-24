РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Азиатской олимпиады по физике - студентов Физтех-лицея, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что Физтех лицей - очень сильная школа.
«Напоминаю, что в рамках президентского проекта мы модернизируем два наших флагмана. Это позволит обучаться и в Физтех-лицее, и в гимназии Примакова вдвое большему числу ребят», - подчеркнул Воробьев.
В престижном международном соревновании участвовали 23 страны (180 человек).
Сборную России представляли восемь школьников, они завоевали восемь золотых медалей. Среди них - трое учеников Физтех-лицея в Долгопрудном. Это Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин.
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