РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Азиатской олимпиады по физике - студентов Физтех-лицея, передает корреспондент РИАМО.

«Закончилась Азиатская олимпиада, где школьники в жесточайшей конкуренции защищали нашу страну. Восемь ребят-физиков взяли золото. Три из них из Физтех-лицея в Долгопрудном. Поздравления всем тем, кто отличился», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что Физтех лицей - очень сильная школа.

«Напоминаю, что в рамках президентского проекта мы модернизируем два наших флагмана. Это позволит обучаться и в Физтех-лицее, и в гимназии Примакова вдвое большему числу ребят», - подчеркнул Воробьев.

В престижном международном соревновании участвовали 23 страны (180 человек).

Сборную России представляли восемь школьников, они завоевали восемь золотых медалей. Среди них - трое учеников Физтех-лицея в Долгопрудном. Это Денис Исмагилов, Матвей Князев и Матвей Федин.

Олимпиадные школы МФТИ начнутся в Долгопрудном 13 июня>>