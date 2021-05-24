РИАМО - 24 мая. Новый представитель от Подмосковья в Совете Федерации Ольга Забралова будет заниматься вопросами социального развития и здравоохранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Ранее Московскую область в Совете Федерации представлял Алексей Русских. В апреле этого года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Полномочия сенатора РФ – представителя от подмосковного правительства получила Забралова.

«Очевидно, что для более результативной деятельности должны быть люди, которые усиливают то или иное направление. У нас освободилось место члена Совета Федерации после ухода нашего представителя губернатором Ульяновской области. На это место мы делегировали опытного бойца, очень добросовестного человека - Ольгу Сергеевну Забралову. Она будет работать в комитете социальном, на здравоохранении. Всем, что связано с социальной сферой, будет заниматься», - сказал Воробьев.

Губернатор также выразил надежду, что благодаря работе Забраловой в Совфеде у Подмосковья появятся дополнительные возможности для получения поддержки федерального уровня.

Биография Ольги Забраловой

Ольга Забралова работает в правительстве Московской области с октября 2012 года. В 2012-2013 годах она занимала пост советника губернатора, с февраля 2013 года - руководителя Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области в ранге министра, с 2013 года была министром социальной защиты населения.

С октября 2014 года Забралова занимала должность заместителя председателя правительства Московской области. В сентябре 2015 года ее назначили на пост первого зампреда правительства Подмосковья.

С сентября 2018 года Забралова была первым зампредом правительства Московской области – министром образования региона. В октябре 2019 года Забралова покинула пост главы Минобразования, оставшись на должности первого заместителя председателя правительства.