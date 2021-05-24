Мещанский район Москвы иногда называют «зеленым центром» из-за большого числа бульваров и парковых зон. Он входит в рейтинг самых благоприятных районов столицы и считается элитным, но благодаря значительной протяженности от центра на север здесь есть самая разная недвижимость – от элитных ЖК до вполне обычных квартир. Где купить сравнительно недорогую квартиру, почему люди десятилетиями готовы тесниться в «однушках» и из-за чего местные завидуют обитателям «спальников», РИАМО рассказали местные жители.

Место, где зародилась Москва

Мещанский район располагается в Центральном округе. Считается, что именно здесь начала зарождаться Москва. В 1156 году здесь начали возводить первую деревянную крепость в устье реки Неглинной, в честь которой названа одна из улиц современного района.

В давние времена река Неглинная была полноводной и играла важную роль для жителей как защитный рубеж, на ее берегах строились дома. Позднее, в эпоху Екатерины II, речка была спрятана в трубу. В свое время Владимир Гиляровский совершил авантюрное путешествие по подземному руслу Неглинки, описав этот эпизод в книге «Москва и москвичи», а сегодня на это решаются некоторые отчаянные искатели приключений.

Свое название район получил от Мещанской слободы. В 17 веке она располагалась за Земляным городом (Садовым кольцом) на четырех Мещанских улицах – современном Проспекте Мира, улице Гиляровского, улице Щепкина и улице Мещанской. Слободу заселяли «месчане» – белорусы, литовцы и поляки, которые попали в Москву после русско-польской войны в качестве пленных или по собственной воле.

Вплоть до начала ХХ века район оставался тихой окраиной с деревянными домиками и свечным освещением. В советское время он получил название Дзержинский и начал активно застраиваться в связи с возведением Рижского вокзала и будущего ВДНХ.

Особое значение в развитии района сыграла и Олимпиада-80: именно здесь построили спорткомплекс «Олимпийский», который сильно изменил облик этой местности, сегодня он закрыт на реконструкцию.

Сегодня Мещанский – один из самых престижных районов столицы. Он занимает площадь в 398 гектаров и насчитывает более 60 тысяч жителей.

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Самое популярное место

Жители Мещанского района гордятся тем, что в пешей доступности много зеленых зон с историей: старинные Фестивальный и Екатерининский парки, а также Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары.

Екатерининский парк является памятником садово-паркового искусства 18-19 годов. Его площадь составляет 16 гектаров, включая пруд. Не так давно парк благоустроили: построили детские и спортивные площадки, места для отдыха, возобновили работу лодочной станции.

По словам жителя Мещанского района Дмитрия, именно парки сыграли для него решающую роль при выборе жилья здесь.

«Можно сказать, что наличие Екатерининского парка было «последней каплей», чтобы купить квартиру в этом районе. Я очень люблю это место – оно спокойное и милое. Многие едут через всю столицу, чтобы погулять здесь, а у меня он совсем рядом», - говорит Дмитрий.

В 1706 году по указу Петра I в Мещанском заложили Аптекарский огород – первый Ботанический сад в столице. Сейчас он принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова и является одним из популярных мест Москвы, куда выстраиваются очереди из горожан и туристов.

По словам Дмитрия, Аптекарский огород МГУ – это самое популярное место в Мещанском районе.

«Ходить сюда лучше в будни – в выходные здесь не протолкнуться. Тем не менее, это уникальное место, где собраны очень интересные виды растений. Даже зимой здесь как будто лето!», - отмечает москвич.

Аптекарский огород работает круглогодично и включает экспозиции в теплицах и под открытым небом, в том числе Пальмовую, Суккулентную и Субтропические оранжереи, где можно увидеть редкие виды растений и насекомых. Зимой сюда приходят, чтобы полюбоваться орхидеями, весной – тюльпанами и нарциссами, а еще – послушать живую музыку.

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Башня колдуна, мечеть и монастыри

В Мещанском районе множество туристических достопримечательностей и мест для культурного досуга. Например, дом-музей В.М. Васнецова, дом-музей Михаила Щепкина, Центральный музей Вооруженных сил РФ.

Исчезнувший символ Мещанского района – Сухарева башня, которая была построена в 1695 году по указу Петра I и разрушена в прошлом веке в рамках генеральной реконструкции Москвы. По словам местных жителей, про эту башню до сих пор ходят легенды и «страшилки».

«Я слышал от родителей, что Яков Брюс (легендарный «чернокнижник», сподвижник Петра – прим. ред.) спрятал здесь книгу, которая может передать ее обладателю какие-то тайные знания. Еще он якобы занимался здесь черной магией, поэтому это место овеяно чем-то мифическим», – рассказывает местный житель Алексей.

Неудивительно, что в районе с такой богатой историей соседствуют православные храмы и монастыри, в числе которых Сретенский, Рождественский и многие другие, самый высокий в мире кафедральный собор Армянской церкви – собор Преображения Господня, и Московская Соборная мечеть.

Главная мечеть столицы была возведена в начале прошлого века и ни разу не прекращала свою работу. По словам местной жительницы Елены, в главные мусульманские праздники выехать из Мещанского практически невозможно.

«В Курбан-Байрам у нас перекрываются улицы и метро, приезжает очень много людей. Приходится выходить заранее, чтобы приехать вовремя на работу», - делится она.

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7 станций метро и самый тихий вокзал

Впрочем, с точки зрения транспортной доступности проблем в районе нет. На территории Мещанского находится целых семь станций метро: «Рижская», «Сухаревская», «Проспект Мира», «Трубная», «Лубянка», «Достоевская» и «Кузнецкий мост».

На севере района расположен самый тихий и спокойный вокзал Москвы – Рижский, который входит в состав МЦД-2 и позволяет быстро доехать до удаленных районов Подмосковья.

И конечно, здесь же находится знаменитый Рижский рынок – некогда одна из известных московских толкучек 90-х, а сегодня – главный цветочный базар Москвы, куда все едут за дешевыми букетами на свадьбу, 8 Марта или 1 сентября.

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Знаменитый Склиф и нехватка мест в садах

В Мещанском районе работает 11 детских садов и 12 школьных филиалов. Однако, по словам Елены, попасть в них довольно сложно – практически все они переполнены.

Помимо общеобразовательных школ, на территории района расположены знаковые музыкальные учебные заведения, в том числе и Музыкальное училище имени Гнесиных – альма-матер многих звезд российской эстрады.

Зато медучреждения района – еще одна гордость местных жителей. В Мещанском расположены знаменитый НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

«В Склифе работают настоящие профессионалы. На самом деле, это один из поводов жить здесь: как-то успокаивает, когда знаешь, что рядом такие специалисты», - признается Елена.

Приехать в Склиф и получить здесь неотложную помощь врачей может любой человек. Также в районе работает Московский онкологический центр, три филиала взрослой поликлиники и одна детская.

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Негде собаку выгулять

Несмотря на очевидные плюсы Мещанского района, с инфраструктурой здесь ситуация неоднозначная. Тем, кто живет в пределах Садового кольца, довольно трудно найти обычный сетевой магазин с низкими ценами: супермаркеты среднего сегмента встречаются только на севере района.

«Если живешь рядом с Проспектом мира, то повезло: минут 10 на машине, и ты в «Ашане», также пешком можно дойти до «Перекрестка». Тем, кто совсем близко к центру – с такими магазинами сложнее», - отмечает Алексей.

В свою очередь Елена недовольна тем, что в районе отсутствуют большие торговые центры, кинотеатры, а после закрытия «Олимпийского» – и бассейн.

«Вроде живешь в центре, но иногда даже завидуешь жителям окраин: как правило, у них все под боком. У нас иногда негде собаку выгулять», - говорит местная жительница.

Зато в районе большой выбор питейных заведений. Местные жители, особенно те, кто живет ближе к центру, отмечают, что они работают буквально на каждом шагу.

официальный сайт спортивного комплекса "Олимпийский"

Впрочем, через пару лет должна завершиться реконструкция СК «Олимпийский», что даст местным жителям все, чего им так не хватает. Если верить планам застройщика, то к 2023 году в обновленном комплексе заработают бассейны, крытый каток, а также аквапарк, дайвинг-центр, теннисные корты, спа и фитнес-зоны.

Кроме того, здесь появится многофункциональная арена для концертов, спортивных и цирковых мероприятий, пространство для выставок, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, электронная библиотека, медцентр и даже планетарий, а на крыше откроются движущиеся панорамные рестораны.

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Жить в однушке, зато в центре

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По словам местных, в Мещанском проживают в основном обеспеченные люди, так как район считается элитным. Довольно часто можно встретить людей творческих профессий: артистов, танцоров, художников и так далее.

«Лично я приобрел квартиру у бывшей солистки Большого театра. Выйдя на пенсию, она решила переехать в более маленькую квартиру и жить на средства с продажи», - делится Дмитрий.

По словам Елены, люди редко решаются на переезд из-за хорошего расположения.

«Живут у нас чаще всего семьи коренные: как 30-40 лет назад заселились, так и не выезжают. Люди готовы жить даже в однокомнатной квартире по много человек, но бросать центр не хотят. Это понятно, у нас все рядом», - рассказывает москвичка.

Недвижимость здесь, как правило, передается по наследству: многие москвичи живут в квартирах, которые «выдавали» их родственникам еще в советское время.

«В целом район очень хорошо развит с точки зрения доступности и инфраструктуры: рядом центр, несколько станций метро, поликлиники, школы. Вполне понятно, почему многие никогда бы не променяли его на что-то другое», - подытожил эксперт по недвижимости Дмитрий Олейник.

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«Престижный» и «реальный» район

Как отмечает Олейник, несмотря на статус Мещанского района, приобрести квартиру здесь вполне реально. По его словам, очень дорогая недвижимость располагается в пределах Садового кольца, если же выбирать жилье в районе «Рижской» и дальше – цены будут уже значительно ниже.

«В этом районе видна четкая грань, которая делит его на «престижный» и «реальный». От Кузнецкого моста до Проспекта Мира – элитное жилье, можно сказать, дворцы: их стоимость достигает 800 тысяч рублей за квадратный метр. А от Проспекта Мира начинаются уже довольно обычные квартиры», - поясняет эксперт.

По его словам, найти здесь квартиру можно за 11-12 миллионов рублей.

В основном в Мещанском районе представлена вторичная недвижимость. Даже в таких элитных новостройках, как ЖК «Баркли» и «Дом на Цветном», шикарные квартиры продаются уже как вторичные варианты.

Олейник отмечает, что покупка недвижимости в этом районе – очень удачный выбор. Он хорошо подходит для любой цели: как для жизни, так и для сдачи жилья в аренду. В том числе, из-за близости к центру здесь популярны квартиры для посуточной сдачи.

«Для себя можно найти удачный вариант в северной части района», - советует эксперт.