РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов выпускникам региона на предстоящих экзаменах, передает корреспондент РИАМО.

«В пятницу и субботу прошел последний звонок, <...> у нас 112 тыс. человек заканчивают школу. <...> Хочу поблагодарить преподавателей, ребятам пожелать успешного прохождения экзаменов, успешного поступления в колледжи и институты», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что это очень важный этап для оценки системы образования региона.

«Надеюсь, что в этом году наши школьники, а у нас 970 тыс. школьников, порадуют нас своими успехами. Мы за них переживаем», - заключил губернатор.

В Московской области ЕГЭ будут писать почти 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. – выпускники этого года.

31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня – по русскому языку (самый массовый экзамен разбит на два дня), 7 июня - по профильной математике, 11 июня – по истории и физике, 15 июня – по обществознанию.

18 июня проведут экзамен по биологии и иностранному языку (письменная часть), устную часть по иностранному языку можно будет сдать 21 и 22 июня. Также 24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике, 28 и 29 июня, 2 июля - резервные дни.

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