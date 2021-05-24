РИАМО - 24 мая. С 1 июня в Подмосковье начнут профилактику отопительных систем, ее постараются выполнить как можно скорее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 1 июня мы традиционно начинаем профилактику нашей системы отопления. Технологически она устроена так, что будет отключение воды. Мы в прошлом году на многих территориях смогли вместо 14 дней сделать профилактику за 10», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что нужно стараться провести профилактику не дольше, чем за 10 дней.

Отключение горячей воды на пару недель традиционно проводится в России каждый год для обслуживания водопроводных сетей, но в Подмосковье есть 101 котельная в 14 городских округах, которые обеспечивают водой 90 132 жителей региона и не нуждаются в ежегодном отключении воды.

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