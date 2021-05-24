РИАМО - 24 мая. С 1 июня в Подмосковье начнут профилактику отопительных систем, ее постараются выполнить как можно скорее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что нужно стараться провести профилактику не дольше, чем за 10 дней.
Отключение горячей воды на пару недель традиционно проводится в России каждый год для обслуживания водопроводных сетей, но в Подмосковье есть 101 котельная в 14 городских округах, которые обеспечивают водой 90 132 жителей региона и не нуждаются в ежегодном отключении воды.
Жителям Подмосковья напомнили, где можно посмотреть сроки отключения горячей воды>>
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