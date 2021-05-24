РИАМО - 24 мая. В столице появились мошенники, которые наживаются на водителях, чьи машины отвезли на штрафстоянку, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

К водителям, которые обнаружили, что их автомобиль оказался на штрафстоянке за неправильную парковку, иногда подходят незнакомцы и предлагают помочь вернуть машину за деньги.

По факту они просто довозят владельца машины до спецстоянки по цене, значительно превышающей цену такси.

Москвичам напоминают, что узнать адрес стоянки, где находится эвакуированный автомобиль, можно через мобильное приложение «Парковки Москвы» в разделе «Штрафы и эвакуации».

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