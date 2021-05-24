РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто участвовал в присвоении Коломне почетного звания «Город трудовой доблести», передает корреспондент РИАМО.

«Комитет Победы представил город Коломна на очень высокое звание - «Город трудовой доблести». Президент поддержал эту кандидатуру. Такое звание теперь у города есть. Хочу поблагодарить всех, кто был вовлечен в этот процесс», - сказал Воробьев.

Он добавил, что депутатский корпус, «Единая Россия» были вовлечены в данный процесс.

Губернатор подчеркнул, что Коломна и ее жители в годы Великой Отечественной войны внесли заметный вклад в Победу.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 городам страны, среди которых есть и подмосковная Коломна.