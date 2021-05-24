РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Работы по цветочному оформлению начались в Люберцах, на территории округа высадят около 200 тыс. цветов, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 109 единиц спецтехники и задействовано 1 128 человек. За прошедший период было вывезено с дворовых и общественных территорий порядка 300 куб м мусора», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в Люберцах начали работы по цветочному оформлению территории.

«В рамках благоустройства высадят порядка 200 тыс. цветов, цветочные композиции планируют создать по 45 адресам. По 5 адресам проведут работы по вертикальному озеленению. Дополнительно планируется создать шесть цветочных конструкций, всего площадь посадки составит порядка 4 тыс. кв м», - сказал он.

По словам Гаджиева, сотрудники Административно-технической инспекции вынесли три постановления на сумму 3 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, два постановления на сумму 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние дворовых территорий.