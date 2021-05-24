«Началось предварительное голосование, где жители могут отметить и поддержать того или иного кандидата. <…> Очень многое зависит от наших представителей в Государственной думе и областном парламенте», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.