РИАМО - 24 мая. Праймериз «Единой России» в Подмосковье позволит выбрать достойных кандидатов в Государственную думу и областной парламент, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что активные, ответственные кандидаты достойны поддержки.
С понедельника по всей стране проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы различного уровня.
В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.
Свыше половины участников праймериз «Единой России» являются новичками в политике>>
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