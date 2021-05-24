РИАМО - 24 мая. Ирина Фаевская, занимавшая пост министра социального развития Московской области, станет советником главы региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы сказать слова благодарности Ирина Клавдиевне Фаевской. Она остается в команде моим советником», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что Фаевская продолжит заниматься проектом «Активное долголетие», коммуникациями.

Фаевская занимала должность министра социального развития региона с 2014 года.

Ирина Фаевская закончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Экономика и организация промышленности продовольственных товаров». Работала главным налоговым инспектором, экономистом, начальником Финансового управления Южного административного округа Москвы. Была старшим государственным налоговым инспектором, начальником Государственной налоговой инспекции по Читинской области.

Фаевская также работала в комплексе социальной сферы города Москвы аппарата мэра и правительства столицы, была начальником управления финансов соцсферы департамента финансов Москвы. Занимала должность замруководителя департамента образования столицы.

Фаевская также занимала должности замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, заместителя министра социальной защиты населения региона.

Фаевская награждена почетной грамотой правительства Москвы, памятным нагрудным знаком города Москвы «75 лет битвы за Москву», знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.

На пост зампреда правительства региона – министра социального развития Подмосковья предложена кандидатура Ирины Каклюгиной, которая занимает должность министра образования региона.