РИАМО - 24 мая. В Подмосковье направят дополнительные средства на программу газификации, чтобы сделать ее доступнее для жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - сделать газификацию доступной. Соответственно государственная программа претерпит изменения. Будут направлены дополнительные ресурсы на то, чтобы дальше продолжать газифицировать наши территории», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин уточнил, что на эти цели направят около 9 млрд рублей.

По его словам, программа упрощенной газификации и догазификации коснется 195 тыс. жителей. В топе по запросам жителей - Раменский, Одинцовский, Дмитровский городские округа.

Он отметил, что порядок и источник получения средств отработаны совместно с министерством экономики и финансов.

«Все должно быть сделано без бумажной волокиты для жителей», - подчеркнул Хромушин.

В апреле во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что за подводку газа до границ земельного участка люди платить не должны.

Губернаторская программа газификации населенных пунктов Московской области дает возможность местным жителям подводить газ до границ земельного участка.

Каждый год в регионе газифицируются 50 населенных пунктов общей численностью 10 тыс. жителей (всего с начала программы газифицировано более 400 тыс. человек).

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