РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с начала 2021 года в ДТП с автобусами пострадали 20 человек. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

С начала года зарегистрировано восемь ДТП с участием пассажирского автотранспорта, из которых три ДТП произошло по вине водителей данной категории. Травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 24 по 30 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус». При его проведении особое внимание инспекторов ГИБДД будет обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД, законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении.

Также проверят организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение техосмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

В 2021 году сотрудники ГИБДД провели 17 проверок при выпуске автобусов на линию. Выдали 30 представлений на устранение недостатков за выпуск на линию неисправного автотранспорта, составили 43 протокола на должностных лиц и 959 автомобилей признали неисправными. Провели восемь скрытых проверок на линии.