РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Учащиеся спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» из Подольска заняли 13 призовых мест на первенстве Московской области по легкой атлетике, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

С 22 по 23 мая в поселке Ерино Рязановского поселения Новомосковского административного округа Москвы прошло первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, в котором приняли участие 44 спортсмена МУ СШОР «Лидер».

Первые места заняли Захар Бугаенко (прыжок в длину и прыжок в высоту), Иван Поляков (бег 2000 с/п), Полина Магницкая (прыжок в высоту. Вторые - Дмитрий Беляев (прыжок в длину), Юлия Гринько (бег 100 м), Алексей Шелушпанов (прыжок в высоту), Анастасия Вершинина (тройной прыжок), Арсений Лещанов (тройной прыжок), Юлия Гринько (бег 200 м). Третье - Полина Магницкая (бег 100 м), Дмитрий Беляев (прыжок в высоту). Также Дмитрий Беляев, Владимир Юренко, Максим Суханов, Захар Бугаенко стали третьими в эстафете 4 на 100 м.

Администрация спортивной школы поздравила спортсменов и их наставников.