РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планируемых перестановках в правительстве региона. Так, планируется, что первый вице-губернатор региона Ильдар Габрахманов будет совмещать свою должность с постом председателя правительства Подмосковья. Кроме того, кандидатура Светланы Стригунковой предлагается на должность зампреда правительства региона – министра здравоохранения области.

Кандидатуры на должности вице-губернаторов Московской области и заместителей председателя правительства региона согласовывает Мособлдума.

«Первый вице-губернатор Ильдар Нуруллович Габдрахманов будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства, мы вводим такую позицию, чтобы координировать все важные направления. Хромушин Евгений Акимович становится вице-губернатором, он отвечает за блок ЖКХ, энергетику, жилищную инспекцию и комитет по тарифам и ценам», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, кандидатура Ирины Каклюгиной предлагается на пост зампреда правительства региона – министра социального развития Подмосковья. Светлану Стригункову предлагается назначить на должность зампреда правительства Московской области – министра здравоохранения региона. В этой должности она будет курировать сферу здравоохранения и работу ГУ ЗАГС области.

«Министром образования мы назначаем Бронштейна Илью Михайловича. Он долгое время работал в системе образования», — рассказал губернатор.

Воробьев добавил, что Мария Нагорная продолжит работу в должности заместителя председателя правительства Подмосковья. Руководителем Главного управления территориальной политики региона станет Елена Ковалева.

Биографии

Ильдар Габдрахманов занимает пост первого вице-губернатора региона с 2018 года. До этого, с 2013 года, он был вице-губернатором Подмосковья. Ранее Габдрахманов был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов. С ноября 2012-го по сентябрь 2013-го был первым заместителем председателя правительства Московской области.

Евгений Хромушин имеет огромный опыт работы на руководящих должностях в сфере ЖКХ, бизнесе, правительстве Москвы, Счетной палате РФ. С 2014 года Хромушин был министром ЖКХ Московской области. С 2019 года он занимает должность зампреда правительства региона.

Ирина Каклюгина с 2019 года возглавляет министерство образования Московской области. До этого она была советником министра социальной защиты населения Подмосковья, работала в администрации губернатора региона, была замминистра социального развития Подмосковья, замминистра здравоохранения области и первым замминистра образования региона.

Светлана Стригункова занимает должность министра здравоохранения Московской области с начала 2020 года. Она начала свою трудовую деятельность на государственной гражданской службе в министерстве экономики Московской области, пройдя путь от ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования до начальника управления государственных программ. После этого она была замминистра экономики и финансов Подмосковья, первым замминистра экономики и финансов региона, первым замминистра здравоохранения области.

Мария Нагорная работает в должности заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления территориальной политики региона с 2018 года. До этого, в 2012-2013 годах, она занимала должность заместителя руководителя Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области. С февраля 2014 года она работала заместителем начальника Главного управления территориальной политики Московской области.

Елена Ковалева, которая возглавит Главное управление территориальной политики Подмосковья, сейчас занимает должность первого замруководителя ведомства.

Илья Бронштейн, который станет министром образования региона, сейчас занимает должность первого замминистра образования региона. До этого он работал директором ГОУ средней общеобразовательной школы №737, столичных школ – школы с углубленным изучением английского языка №1371 и школы №1468.

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