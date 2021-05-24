РИАМО - 24 мая. На единый государственный экзамен 11-классникам нужно взять гелиевую ручку с чернилами черного цвета, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Также обязательно нужно иметь при себе паспорт, с собой разрешают взять шоколадку на перекус. На самом экзамене детям дадут воду.

На некоторые предметы можно брать с собой другие принадлежности. На экзамен по математике рекомендуется взять линейку, на химию – непрограммируемый калькулятор, на географию – линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор, на физику – линейку и непрограммируемый калькулятор.

Школьникам напоминают, что все пункты экзаменации оснащены металлодетекторами и камерами наблюдения, поэтому списать не получится.

Впервые в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ проведут только в компьютерной форме. Продолжительность единого госэкзамена по биологии увеличили на 25 минут.

31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня – по русскому языку. Это самый массовый экзамен, поэтому он разбит на два дня.

7 июня пройдет сдача профильной математики, 11 июня – экзамен по истории и физике, 15 июня – по обществознанию, 18 июня – по биологии и иностранному языку, его письменная часть. Устную часть проведут 21 и 22 июня.

24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике, 28 и 29 июня, 2 июля – резервные дни.

В Подмосковье ЕГЭ будут писать почти 40 тыс. человек, из которых 37 тыс. – выпускники этого года.

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