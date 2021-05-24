РИАМО - 24 мая. Стартует ежегодная операция Госадмтехнадзора Московской области «Пляж», в рамках нее сотрудники надзорного ведомства обследуют свыше 130 мест отдыха у воды в регионе, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора.

Проверки пройдут в 49 городских округах Подмосковья, ими охватят 80 официальных и более 40 неофициальных мест отдыха.

Благодаря действиям инспекторов надзорного ведомства, нарушения содержания пляжей и мест отдыха у воды в сфере чистоты, порядка и благоустройства устраняются оперативно.

Операция по проверке готовности мест отдыха граждан у воды к купальному сезону проводится инспекторами Госадмтехнадзора Подмосковья каждый год.