РИАМО - 24 мая. В столице вылечили еще 1 730 человек с Covid-19, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 044 518 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2487 случаев коронавируса. Госпитализировали 906 человек, заразившихся Covid-19.

Скончались за сутки 59 человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 19 707 человек с Covid-19.

Всего в городе выявили 1 159 526 случаев коронавируса.

За 14 месяцев в столице юридическим и физическим лицам выписали порядка 1,3 млн штрафов, все они касались нарушения ковидных ограничений.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>