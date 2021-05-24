РИАМО - 24 мая. Согласованы изменения правил землепользования и застройки для реконструкции 5 корпуса Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание находится по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, владение 14/19, на участке площадью 1,4 га.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, после реконструкции площадь здания увеличится с 6 123 до 7 600 кв м.

При этом высота корпуса не изменится и составит девять этажей.