РИАМО - 24 мая. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России, которое отказалось возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ООО «Юг-Телеком» и ООО «Гарант-плюс» обратились в УФАС с жалобой на «Мособлэнерго». Компании усомнились в правомерности установления тарифов на доступ к инфраструктуре на территории Московской области.

При рассмотрении заявления антимонопольное ведомство не выявило признаков нарушения и отказалось возбуждать дело. Не согласившись с этим, ООО «Юг-Телеком» обратилось в суд, однако он признал законность решения подмосковного УФАС.