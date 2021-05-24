РИАМО - 24 мая. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем выше метаболизм организма, так как необходимо тратить энергию на обогрев, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Рекомендуется, чтобы температура в офисе была не выше 25 градусов. Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться, и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», – сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, с температурой тела все происходит наоборот. Когда она повышается, то активизируется гормон щитовидной железы тироксин и метаболизм усиливается. Именно поэтому во время болезни люди худеют и хотят сладкого, чтобы пополнить запас энергии.

Также в жару, как известно, вес может уменьшаться из-за пота и испарения жидкости.