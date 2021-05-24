РИАМО - 24 мая. В четверг, 27 мая, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция, посвященная старту летнего туристического сезона в Государственном Бородинском музее-заповеднике. Начнется сезон семейным праздником, приуроченным к Международному дню велосипеда 5 июня.

В мероприятии примут участие:

- директор Государственного Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев,

- генеральный директор ГК «Веломоторс» Юрий Начевкин,

- вице-президент НАРВМИ Владимир Кленин.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- что ждет участников праздника?

- как будет создаваться на территории музея-заповедника велоинфраструктура?

- какие еще мероприятия пройдут на Бородинском поле в 2021 году?

- как меняется число туристов и посетителей музея?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.