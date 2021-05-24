РИАМО - 24 мая. В столице планируется возвести 12 мостов через Москву-реку, еще за три года будет построено 270 км дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ближайшие три года планируем ввести 270 км дорог. На них построят 56 крупных пешпереходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования», - сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что в центре внимания властей столицы находится и самый крупный дорожно-транспортный проект - система хордовых магистралей и рокады.

Он напомнил, что также планируется возвести еще несколько развязок на МКАД.

Как уточняет пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, за десять лет в мегаполисе построили свыше 1 тыс. км дорог, в том числе возвели около 300 мостов, тоннелей и эстакад, а еще 254 пешеходных перехода.

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