РИАМО - 24 мая. При покупке редиса следует выбирать целые корнеплоды без механических повреждений со свежими зелеными листьями. Об этом РИАМО сообщила специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

«Мякоть должна быть плотная, не огрубевшая, без пустот. Для того, чтобы это понять, попробуйте аккуратно сжать редис пальцами. Хранить редис рекомендуется при температуре от 0 до 10 градусов не более 3 суток, так как сердцевина быстро вянет и грубеет. В полиэтиленовой упаковке сохранность редиса значительно увеличивается», — сказала Павлова.

Особенностью редиса является невысокое содержание сахаров и повышенное содержание эфирных масел и серосодержащих гликозидов. В нем есть свободные аминокислоты, витамины, клетчатка, а также бактерицидные вещества.

Редис используется в питании в свежем виде, главным образом в овощных салатах. Корнеплод низкокалорийный, поэтому идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой.

«Можно приготовить салат из огурцов и редиса, заправить обезжиренным йогуртом. Также можно приготовить салат из редиса с творогом – творог посолить по вкусу, смешать с нарезанным соломкой редисом, мелко нарезанным укропом и украсить сметаной», — заключила эксперт.