РИАМО - 24 мая. Российские власти обсуждают меры по снижению стоимости на сырье для изготовление пластиковой упаковки, пишет в понедельник газета «Известия».

Варианты регулирования стоимости данной продукции представят Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг РФ до конца этого месяца.

С начала этого года производители мяса, молока, хлеба, напитков и масла столкнулись с резким ростом стоимости тары. В течение нескольких месяцев цена взлетала на 70-80%.

Это отражается на стоимости продуктов питания. Так, себестоимость продукции в молочной отрасли увеличилась в среднем на 5% с января по апрель этого года только за счет подорожания тары.

Основной причиной роста стоимости производители упаковки и поставщики сырья для нее назвали приостановку работы нескольких европейских производств в период пандемии коронавируса. Во время ограничений были сокращены закупки полимеров и запасы изделий. На сегодняшний день компании не успевают изготовить необходимый объем. В итоге себестоимость продукции из полимеров увеличивается.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. А также министерство начало факторный анализ стоимости первичных полимеров, и изучения влияния на цену упаковки из данного материала.

В пресс-службе Минсельхоза добавили, что сейчас в стране важно обеспечить баланс спроса и предложения в данной сфере и не допустить роста цен.

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