РИАМО - 24 мая. Очередной гольф-сезон открыли в Подмосковье турниром в клубе «Форест Хиллс» в Дмитровском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе гольф-клуба.

Клуб «Форест Хиллс» находится на холмах Клинско-Дмитровской гряды. Вести игру здесь можно в широких оврагах среди множества речек и векового леса. В рамках светской программы 17 июля в гольф-клубе состоится мероприятие Golf&Jazz, а 21 августа будет разыгран Кубок семьи.

В Подмосковье набирает популярность гольф-туризм. Гости знакомятся с гольфом или проводят раунд игры в гольф-клубе, это совмещается с посещением усадеб, объектов культуры, предприятий народных промыслов.

Новое туристическое направление Golf in Russia с маршрутами по Подмосковью представят 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Презентацию проведет некоммерческая организация «Международный центр гольф-туризма».

По словам главы центра Анны Овчинниковой, гольф отлично походит для поддержания здоровья в пандемию. Это гибридный отдых на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции и одновременно с живым комьюнити.

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