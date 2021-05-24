РИАМО - 24 мая. Корпус №3 ЖК «Лучи» на западе столицы, рассчитанный на 1024 квартиры, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгостройнадзора.

Жилой комплекс строится в районе Солнцево на Производственной ул., вл 6. Общая площадь здания переменной этажности составила 96,2 тыс. кв. м. Для удобства жителей создана подземная парковка на 442 места и индивидуальные кладовые.

На первых этажах под общественные нужды выделили 3,4 тыс. кв. м помещений. Тут могут открыть магазины, кафе, салоны красоты. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили, поставили там детские площадки и сделали внутренние проезды.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, строительство жилого комплекса продолжается, к проверкам привлекают специалистов центра экспертиз, которые проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ. Также установлен контроль за соблюдением рабочими санитарных требований.

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