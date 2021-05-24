РИАМО - 24 мая. Территорию возле флагманского центра «Мои документы» на улице Шаболовка, 48 на юге столицы благоустроят до конца 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Флагманский центр находится в двухэтажном здании, которое отремонтировали в 2020 году. За полгода работы он обрел популярность у желающих начать собственное дело.

Благоустройство планируют начать в ближайшие месяцы. В его рамках заменят асфальт и обустроят парковку. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой.

Воздушные кабельные линии электропередач уберут под землю. Для освещения поставят восемь энергосберегающих фонарей с мягким светом.

На территории высадят 50 кв. м. цветников, 125 кустарников и более 800 кв. м. газона.

Рядом со входом в здание поставят летний павильон с навесом для обучения и презентаций.

«В результате москвичи получат еще один уютный уголок, где можно в комфортной обстановке решить свои вопросы, либо просто погулять», — написал Собянин в своем личном блоге.