РИАМО - 24 мая. Выбор имени для спасенной белой медведицы, которая поселилась в Московском зоопарке, перенесли на сайт «Активный гражданин» из-за большого интереса пользователей к данному вопросу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Ранее голосование начали проводить в соцсетях зоопарка. Пользователи оставили тысячи комментариев по данной теме.

Имена Хатанга и Рада набрали примерно одинаковое количество голосов, поэтому было принято решение перенести голосование на общегородскую платформу «Активный гражданин».

Выбрать имя можно из двух вариантов. Хатанга (ударение на первый слог) – по названию самого крупного поселка, рядом с которым была найдена истощенная медведица. Рада – сокращение от Радуга. Также можно предложить свой вариант.

Медведицу привезли в Московский зоопарк 21 апреля. Ее спасли с острова Большевик Красноярского края. Она осталась без мамы и в поисках пищи прибилась к золотодобытчикам. Хищник не умел охотиться и полагался в добыче еды на людей. А значит, что медведица не смогла бы выжить в дикой природе или стала бы нападать на поселки.