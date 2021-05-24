РИАМО - 24 мая. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме собираются внести поправки в законодательство, которые будут предусматривать уголовную ответственность за езду с поддельными госномерами, пишет в понедельник газета «Известия».
Поправки собираются внести в ст. 326 УК РФ. Ее название планируют заменить на: «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».
В первый пункт предлагают подпункт для ответственности за неоднократное, умышленное управление транспортным средством с использованием заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.
Сейчас водителям грозит за езду с поддельными номерами лишение прав до года и штраф 2,5 тыс. рублей за установку по КоАП РФ. За подтвержденный факт подделки или спила номеров , в том числе с двигателя и шасси, грозит вплоть до двух лет лишения свободы по УК.
Теперь за езду с поддельными номерами с целью уйти от штрафов планируют ввести штраф до 80 тыс. рублей и обязательные работы на срок до 300 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов поддержал инициативу, но считает, что поправки об обязательных работах нужно вносить в административное право. Уголовная ответственность с ее последствиями за такое нарушение излишняя, считает эксперт.
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