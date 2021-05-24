РИАМО - 24 мая. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме собираются внести поправки в законодательство, которые будут предусматривать уголовную ответственность за езду с поддельными госномерами, пишет в понедельник газета «Известия».

Поправки собираются внести в ст. 326 УК РФ. Ее название планируют заменить на: «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

В первый пункт предлагают подпункт для ответственности за неоднократное, умышленное управление транспортным средством с использованием заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Сейчас водителям грозит за езду с поддельными номерами лишение прав до года и штраф 2,5 тыс. рублей за установку по КоАП РФ. За подтвержденный факт подделки или спила номеров , в том числе с двигателя и шасси, грозит вплоть до двух лет лишения свободы по УК.

Теперь за езду с поддельными номерами с целью уйти от штрафов планируют ввести штраф до 80 тыс. рублей и обязательные работы на срок до 300 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

«Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», —сказал Ярослав Нилов.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов поддержал инициативу, но считает, что поправки об обязательных работах нужно вносить в административное право. Уголовная ответственность с ее последствиями за такое нарушение излишняя, считает эксперт.