РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Подозрение на бешенство выявили у кошки, проживающей в одной из квартир на улице Мраморной в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщило о подозрении на бешенство у кошки из квартиры дома №1/13 на улице Мраморной.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.