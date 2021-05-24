РИАМО - 24 мая. На станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена на пути упала женщина, при падении она травмировала ногу, сообщает Nation News.

Встать женщине помогли машинист и несколько других сотрудников московской подземки. Пострадавшую пассажирку госпитализировали.

Позже 52-летняя женщина сообщила, что на платформе у нее закружилась голова, поэтому она упала на пути метро.

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