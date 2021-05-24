РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В Люберцах арестовали четверых граждан соседних государств, обвиняемых в незаконном лишении свободы двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

16 мая 2021 года обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух женщин без определенного места жительства в квартиру в Люберцах. Отобрав у них документы, удостоверяющие личность, и удерживая их в квартире под угрозой применения насилия, обвиняемые заставили женщин просить подаяние в подземных пешеходных переходах на территории Москвы и области.

Потерпевших удерживали в течение трех дней, после чего одна из них решила сбежать из квартиры. Женщина, спрыгнув с балкона с высоты 2 этажа, получила травму позвоночника и стала звать на помощь. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и потерпевшую госпитализировали в местную больницу. Там она рассказала обо всех обстоятельствах совершенного в отношении нее и еще одной женщины преступления. В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и доставлены к следователю.

По ходатайству следователя судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

К настоящему времени с участием обвиняемых и потерпевших проведены допросы и иные следственные действия, планируется назначение судебно-медицинских, психолого-психиатрических экспертиз. Также осуществляется проверка на причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям.