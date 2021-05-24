РИАМО - 24 мая. Цена одного биткоина опустилась на 6,3% и достигла 34,9 тыс. долларов, сообщает Газета.ru.

Это следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость биткоина упала на 7,6%. Ранее криптовалюта теряла 15% стоимости за сутки.

Эксперты считают, что связывать курсы криптовалют с фондовыми или валютными рынками не имеет смысла. На курсы криптовалют влияют новости, с их помощью управляют эмоциями держателей валюты, заставляя их принимать экстренные решения.

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