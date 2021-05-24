РИАМО - 24 мая. 30,2 тыс. жителей домов Москвы, которые попали под программу реновации старого жилья, переехали в новые квартиры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Число участников реновации, завершивших переезд в новые квартиры, превысило 30 тыс. человек, всего же с момента старта программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас построено уже 113 новых домов площадью около 1,3 млн кв. м. Под заселение передали 89 из них.

По словам заммэра, в столице еще 174 дома по реновации находятся в процессе строительства, их общая площадь 2,8 млн кв. м. Также на этапе проектирования находятся 92 дома мощностью 1,8 млн кв. м. Завершен снос 50 старых домов.

Программа реновации, в рамках которой расселят 5 175 домов, где проживает порядка 1 млн москвичей, была утверждена в 2017 году.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>