РИАМО - 24 мая. Ландыши распустились в подмосковных лесах, период их цветения продлится 20-25 дней, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

«Ландыш растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых, а также смешанных лесах. Растение особенно любит тенистые места и богатые, хорошо увлажненные почвы. Но это очень хрупкий цветок, он не переносит уплотнения почвы, вытаптывания, которое испытывает от частых и многолюдных визитов отдыхающих. Поэтому будьте внимательными при походе в лес, не вытаптывайте полянки с этими удивительными цветами»,— сказала председатель областного Комлесхоза Елена Казимир.

В 80-е годы прошлого столетия ландыш практически исчез из подмосковных лесов. Их срывали ради букетов, также существование этого растения поставили под угрозу его целительные свойства. Однако какими бы целебными свойствами не обладал цветок, все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид, повышенная доза которого приводит к летальному исходу.

«Ландыш включен в Красную книгу Московской области и требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе. Поэтому граждан, торгующих ландышами, ждут штраф и административная ответственность», — отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

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