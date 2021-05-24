РИАМО - 24 мая. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении компании «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от ФГКУ «Главный клинический военный госпиталь». Учреждение пожаловалось на ООО «Мегаполис», которое в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на ремонт автомобильных боксов в здании гаража с патологоанатомическим корпусом.

По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Мегаполис» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с этим решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мегаполис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС.