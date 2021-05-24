РИАМО - 24 мая. Объявлен набор участников в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Набор проводит региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League. Победители регионального турнира смогут принять участие во всероссийском чемпионате. Он состоится в Москве в 2022 году.

First Lego League — масштабная программа международных робототехнических соревнований.

«Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Столичные региональные соревнования проведут по трем направлениям: Discover (4-6 лет), Explore (6-9 лет), Challenge (10-16 лет).

Чтобы попасть в команду участников, следует заполнить форму на сайте регионального ресурсного центра и пройти отбор.

Сбор заявок будет проходить до 2 августа. Образовательные учреждения могут подготовить на своих площадках команды из ребят. Для этого необходимо оставить заявку по ссылке http://rcmos.moscow/.

«В этом году у нас впервые прошел региональный чемпионат по Москве и области, победители которого затем отправились на всероссийский чемпионат в Нижний Новгород. В их числе оказались и 28 слушателей детского технопарка «Мосгормаш», — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что ребята будут добавлены на платформу «Таланты России» — государственный информационный ресурс о людях, которые проявили выдающиеся способности.